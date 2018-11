Reddito di cittadinanza, a Napoli 230mila beneficiari ma i 9 miliardi non bastano per tutti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 13 Novembre 2018, 07:30

A fare i conti al centesimo, con 9 miliardi di euro stanziati, il reddito di cittadinanza pieno potrà essere erogato a poco meno di 800mila persone. Luigi Di Maio ha promesso che l'intervento dovrebbe riguardare almeno 6 milioni di persone tra disoccupati, inoccupati e pensionati. Con il passare dei giorni diventano una chimera i 780 euro al mese sbandierati in campagna elettorale: complice le ristrettezze del bilancio e la minaccia della Ue, l'assegno dovrebbe ridursi di molto, in media non dovrebbe superare i 400 euro mensili. Cioè 100 euro in più di quanto oggi garantisce il Rei, il reddito d'inclusione creato dal governo Gentiloni, che però copre una platea minore quasi della metà rispetto a quella del nuovo sussidio.