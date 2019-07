Navigator, il caso del doppio lavoro: «Ma non nel settore pubblico»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Sabato 27 Luglio 2019, 08:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La mattina nei centri per l'impiego - ma soltanto nelle Regioni dove potranno avere accesso - per aiutare i percettori del reddito di cittadinanza a trovare un posto. Il pomeriggio a occuparsi di altre attività, a fare un secondo lavoro per sbarcare il lunario. Sì, perché potranno fare anche il doppio lavoro i 2.980 navigator appena selezionati da Anpal Servizi e che da lunedì prossimo inizieranno a Roma, Cagliari e Palermo il kick off, l'orientamento per poi sperare di essere in servizio tra settembre e ottobre.