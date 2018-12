Reddito di cittadinanza 2019: requisiti per chiederlo, come ottenerlo, quando fare richiesta

REDDITO DI CITTADINANZA REQUISITI PER PER OTTENERLO

1) Aver compiuto la maggiore età.

2) Essere disoccupati o inoccupati.

3) Avere un reddito di lavoro inferiore alla soglia di povertà in Italia, stabilita dall’ISTAT.

4) Percepire una pensione inferiore alla soglia di povertà.

5) Essere residenti in Italia da almeno 10 anni.

REDDITO DI CITTADINANZA I REQUISITI PER MANTENERLO

1) Iscriversi a un centro per l’impiego.

2) Dedicare 8 ore settimanali alla comunità per progetti e lavori socialmente utili.

3) Frequentare corsi di qualificazione o riqualificazione professionale.

4) Accettare una delle prime tre offerte di lavoro ricevute.

5) Comunicare tempestivamente ogni variazione di reddito

Sabato 15 Dicembre 2018, 15:59 - Ultimo aggiornamento: 15-12-2018 16:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il, proposta simbolo del movimento 5 Stelle,, ma con delle modifiche rispetto alle previsioni iniziali. Il vice premier Luigi Di maio ha dichiarato che il fondo ad esso destinato sarà «intorno ai 7 miliardi», 2 in meno dei 9 previsti nella legge di bilancio che il Senato si appresta a riscrivere., inoltre,. Ma vediamo, nello specifico, a chi spetterà e quali saranno iperChi ha un redditoavrà diritto all’importo intero del, mentre per gli altri rappresenterà un’integrazione per raggiungere i 780 euro. La quota cambia, poi, a seconda del numero di componenti del nucleo familiare. In una famiglia con i genitori disoccupati e figli a carico il sussidio potrà salire fino a, ad esempio; per una famiglia con due genitori e un solo figlio la quota è di. Chi ha una casa di proprietà non avrà diritto all’intera quota, cui verrà detratta una parte definita “affitto imputato”, che ammonta a 380 euro. Sarà probabilmente escluso dal beneficio chi è proprietario di una seconda casa o di un’auto immatricolata di recente, oltre a chi ha un conto in banca di 5-6 mila euro.