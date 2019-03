Reddito di cittadinanza, mezzo milione d domande in due settimane: stranieri il 9,6%

Sono oltre 500.000 gli italiani che si sono rivolti agli sportelli dei Caf per chiedere ila due settimane esatte dalla entrata in vigore della misura che gode di una copertura di 4,68 miliardi di euro. E secondo Eurostat , l'Italia nel 2017 ha destinato al contrasto della disoccupazione solo il 2,3% della spesa pubblica a fronte del 2,7% nella media Ue, 3,3% nell'area Euro. Per la Consulta Nazionale dei Caf , gli under 30 rappresentano il 6,8% delle domande del reddito presentate trainate dai giovani del Sud. Questo l'esito di un primo panel che la Consulta Nazionale dei Caf ha elaborato con i dati raccolti in 10 città campione, distribuite tra Nord, Centro e Sud Italia, su 7.964 domande presentate fino al 20 marzo.Il dato sugli under 30 è trascinato da una percentuale al Sud del 10,3%, mentre al nord sono il 4,7% e al centro il 3,2%. Fra i richiedenti gli stranieri rappresentano il 9,5%, con un picco al Nord del 15,4%, al Centro scende al 9,3%, al Sud crolla al 3,4%«. Otto domande su 10 vengono depositate dalle famiglie: »Ma mentre al Nord e al Centro il RdC è chiesto da persone singole rispettivamente per il 21% e il 23%, al Sud il numero si abbassa fino al 12,4%«. Un ultimo dato esaurisce questa prima elaborazione effettuata dalla Consulta Nazionale dei CAF sul RdC: »Il Reddito di Cittadinanza o la Pensione di Cittadinanza aprono a due sviluppi distinti. Ebbene, al Nord la Pensione di Cittadinanza è stata richiesta dal 2,9%, al Centro dal 9,2% e al Sud dal 12% degli aventi diritto« sottolineano Massimo Bagnoli e Mauro Soldini Coordinatori della Consulta Nazionale dei CAF.Sempre in tema di welfare, il rapporto Eurostat sulla spesa statale dell'Italia evidenzia come l'Italia continui a spendere per pensioni di reversibilità più dell'Unione europea e di paesi della zona euro. In particolare nel 2017 in Italia sono stati spesi 45 miliardi (pari al 2,6% del Pil) mentre nella media dei 28 paesi Ue il rapporto è all'1,3% e nei paesi dell'eurozona all'1,7%. Dal rapporto emerge che comunque il dato è in calo rispetto al 2016 quando il rapporto era la 2,7%. Se si guarda alla protezione sociale in generale la percentuale di spesa è al 20,9% del Pil (18,8 l'Unione a 28 e 19,8% l'area Euro) in calo dal 21% del 2016. L'Italia spende più della media europea per la vecchiaia (il 13,4% a fronte del 10,1% medio in Ue) pari a 230,5 miliardi.