​Reddito, Di Maio: «Avanzeranno centinaia di milioni»

Sabato 13 Aprile 2019, 11:51 - Ultimo aggiornamento: 13-04-2019 11:56

«Sicuramente avanzerà qualche centinaio di milioni di euro dal reddito di cittadinanza perché non arriveremo mai al 100% delle richieste. Questi soldi verranno messi nel progetto per gli aiuti alle famiglie che fanno figli, sul modello francese». Così il vicepremier Luigi Di Maio , aper presentare la 'casa delle tecnologie emergenti', un incubatore di startup e imprese innovative che avrà sede proprio nel capoluogo piemontese.«L'andamento degli aiuti alle famiglie in Italia, dopo i 20 mila euro annui e fino a 50 mila - dice di Maio - crolla, mentre il grafico degli aiuti negli altri Paesi ha un andamento lineare. In un momento di difficoltà economica a livello europeo, e oserei dire mondiale - sostiene - quello che dobbiamo fare è mettere in sicurezza il ceto medio, quelle famiglie che già nella crisi del 2008 sono andate man mano scivolando verso la povertà e dobbiamo continuare a proteggerlo anche perché deve aiutarci in un'altra crescita quella demografica che è probabilmente più importante anche di quella economica».