Reddito di cittadinanza, cosa succederà alle 900mila domande ricevute

Nessuno potrà cancellare le 900mila domande di #redditodicittadinanza e #pensionedicittadinanza accolte in questi mesi.Questa è la cartina della nostra #Italia,in ogni comune dietro ogni numero trovate speranza e voglia di dignità.Grazie @GiuseppeConteIT ➡️https://t.co/DyawEDPQNl pic.twitter.com/PywlLrHzo1 — Giuseppe Brescia (@g_brescia) 9 agosto 2019

Venerdì 9 Agosto 2019

, deputato del, esprime grande soddisfazione per i risultati relativi al provvedimento del«Nessuno potrà cancellare le 900mila domande di reddito di cittadinanza e pensione di cittadinanza accolte in questi mesi. Questa è la cartina della nostra Italia, in ogni comune dietro ogni numero trovate speranza e voglia di dignità. Grazie Giuseppe Conte!». Lo scrive su Twitter il presidente della commissione Affari Costituzionali della Camera, Giuseppe Brescia (M5S), postando una mappa delle domande accolte sulla base dei dati Inps, da cui si evince che i primi tre comuni sonoA livello nazionale, l'importo medio mensile del reddito di cittadinanza è pari a 525,65 euro. Sono più di 2 milioni le persone coinvolte da questa misura che riguarda circa 800mila nuclei familiari.