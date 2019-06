CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 14 Giugno 2019, 11:23

La verità, ammesso che ce ne sia una e basta, sta probabilmente nel mezzo. E il mezzo stavolta è quello che misura la distanza tra l'allarme lanciato dal sindaco di Gabicce Mare, Domenico Pascuzzi, e lo scetticismo di molti addetti ai lavori. Il primo ha detto in modo esplicito che «alberghi e ristoranti della riviera romagnola non trovano più lavoratori stagionali provenienti dal Sud perché a questi conviene più il Reddito di cittadinanza». Gli altri, come Giancarlo Carriero, presidente della sezione turismo dell'Unione industriali Napoli, negano persino l'esistenza del problema almeno sul piano locale: «Le nostre aziende associate, dal turismo alla ristorazione, non hanno mai espresso questo genere di preoccupazioni nemmeno a livello di percezione», dice. E aggiunge: «Del resto, con le modifiche alla legge introdotte due anni fa, rinunciare ai contratti e alla successiva cassa integrazione non sarebbe una grande scelta da parte dei lavoratori».Il punto toccato da Carriero non è affatto trascurabile, anche perché aiuta forse a capire perché c'è tanta differenza tra le due analisi. La norma in questione è quella che ha ridotto della metà la durata dei periodi di cig che scattano non appena cessa il contratto di lavoro stagionale ed evitano agli interessati di ritrovarsi senza un reddito dalla sera alla mattina. «Al Nord la durata media di queste prestazioni è di circa 4 mesi spiega Paolo Zabeo, coordinatore dell'Ufficio studi della Cgia di Mestre e dunque al massimo il lavoratore potrà avere diritto a soli due mesi di cig. Per molti stagionali non è una prospettiva allettante, al netto ovviamente dei problemi di buste paga meno pesanti del dovuto o di orari di lavoro incontrollati che sono fenomeni ancora piuttosto diffusi. Nelle nostre zone è davvero difficile pensare al Reddito di cittadinanza come la causa principale della mancata disponibilità di manodopera stagionale: che ci possano essere casi del genere non lo escludo ma non penso che siano la maggioranza».