Giovedì 9 Maggio 2019, 09:05

Ancora non si conosce la data esatta del maxi-concorso tramite cui verranno assunti 3 mila navigator, ma per i tutor cari al presidente dell'Anpal Domenico Parisi è già tempo di esami. Dal momento che sono arrivate più candidature del previsto al bando per la selezione degli «assistenti tecnici» che si è chiuso ieri hanno risposto in più di 78 mila, però al concorso c'è posto solo per 60 mila circa 18 mila aspiranti navigator verranno bocciati senza bisogno di test. Verrà data la precedenza a chi ha il voto di laurea più alto, dopodiché si precederà per età (passano i più giovani). A Roma in 7.092 si contendono 195 posti, a Napoli hanno fatto domanda per 274 posti in 6.812. Seguono Palermo (3.503), Bari (3.144) e Cosenza (2.930).Ci sono in Italia 78.788 aspiranti navigator. La maggior parte è donna: stando agli ultimi dati aggiornati il 67% delle candidature è tinto di rosa. Molti i laureati in Giurisprudenza (dai curriculum emerge che tra le lauree più diffuse figurano anche Psicologia e Scienze economiche e aziendali). I più hanno un'età compresa tra i 30 e i 40 anni. Boom di domande al Sud.