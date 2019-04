Riscatto della laurea agevolato: «Si risparmia fino al 60%». Ecco come fare

Il costo del riscatto, che dipende anche dal livello minimo imponibile e dall'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti vigenti alla data di presentazione della domanda, è integralmente deducibile dal reddito del lavoratore, e il versamento delle cifre può essere rateizzato in più anni.

Mercoledì 3 Aprile 2019, 20:44 - Ultimo aggiornamento: 03-04-2019 21:22

ai fini della pensione, come fare? Nel Decretone approvato dal Parlamento, oltre a Reddito di cittadinanza e Quota 100, c’è anche l’agevolazione del riscatto della laurea, con forti sconti per chi volesse far valere anche il periodo di studi sui requisiti di anzianità e sulla misura dell’assegno della pensione.Finora esistevanodella laurea: quella ordinaria e quella agevolata per gli inoccupati. Ora il Decretone elimina il limite anagrafico (prima era limitata ai soli under 45) ed è possibile riscattare i periodi di studio, ma solo se successivi al 1996, valutabili dunque col sistema contributivo.Il risparmio è notevole: il costo del riscatto è di circa, il che significa che per una laurea triennale il costo è di, che diventano(come medicina). Cifre che vedono un risparmio dal 50 al 60%, se si pensa che il riscatto di una laurea di 5 anni, prima del Decretone, sarebbe costata 66mila euro circa.