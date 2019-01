Rischio recessione, l'export aiuta il Sud

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Domenica 13 Gennaio 2019, 14:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'ultima frontiera resta l'export. Almeno per chi se lo può permettere. Perché è qui che il Mezzogiorno virtuoso, capace cioè di uscire dai sette anni della crisi più difficile dal secondo dopoguerra con un barlume di speranza per il futuro, si appresta a combattere l'ennesima battaglia. Di sopravvivenza, forse, visto che l'incubo recessione si sta sempre più materializzando e gli effetti sulla parte più debole del Paese appaiono tanto inevitabili quanto pesanti. Ma a giudicare dall'eredità che il 2018 di alcuni comparti produttivi, dall'agroalmentare all'aerospazio, ha consegnato al nuovo anno si può anche azzardare uno scenario meno catastrofico. Anche perché, nonostante la frenata degli ultimi mesi, l'export made in Sud ha comunque registrato nel 2018 una performance complessiva superiore del 7% all'anno precedente e di gran lunga migliore di quello delle imprese settentrionali. Parliamo di un fatturato di circa 40 miliardi di euro che restano appena l'11,2% del totale nazionale ma che, come detto, segnalano una crescita percentualmente più rilevante.