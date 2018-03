Riscossione delle entrate tributarie: «Comuni del Mezzogiorno incapaci»

Mercoledì 28 Marzo 2018, 11:00 - Ultimo aggiornamento: 27 Marzo, 20:37

Comuni meridionali incapaci di riscuotere tasse e tariffe e di pagare le spese correnti. Lo certifica Crif Ratings, che ha condotto un'analisi sulla situazione finanziaria degli enti locali italiani, in particolare sugli effetti dell'evoluzione della finanza pubblica sui Comuni, sul sistema finanziario e sul cittadino. Secondo Crif, la gestione delle entrate proprie, ovvero quelle derivanti dal gettito tributario ed extra tributario, ha assunto a partire dal 2012 «un'importanza strategica e gestionale», perché «le leve tributarie e tariffarie rappresentano oggi la parte più rilevante dei bilanci degli enti locali per la copertura delle spese correnti e l'erogazione dei servizi ai cittadini».Ebbene, per quanto riguarda la riscossione di tasse e tributi, la situazione mostra un'Italia divisa sostanzialmente in due, con le regioni del Nord che mostrano una buona capacità di riscossione (in media di circa il 100%), mentre quelle del Centro-Sud arrancano con percentuali più basse (in media del 93%). Unica regione del Sud che ha percentuali simili a quelle del Nord è la Basilicata. Sicilia, Calabria e Campania guadagnano la maglia nera in questa classifica con le percentuali più basse (inferiori al 90%). Le tasse e i tributi più difficili da riscuotere sono la tassa sui rifiuti e l'Imu.La seconda area di indagine ha ad oggetto la rigidità finanziaria dei Comuni, legate sia ai rapporti con il sistema bancario e ai mercati di capitale con l'istituto tesoriere. In questo caso la Campania è il fanalino di coda.