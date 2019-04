Banche, intesa sui rimborsi ai truffati. «Norma domani nel dl crescita»

Banche, intesa nel governo sul dl crescita in vista del cdm di domani. L'Esecutivo, dopo nel governo sulin vista del cdm di domani. L'Esecutivo, dopo le tensioni che hanno visto il ministro dell'Economia Giovanni Tria nel mirino , ha trovato un accordo per blindare i rimborsi ai risparmiatori coinvolti nelle crisi bancarie, riscrivendo la norma nel decreto crescita. Poi sarà emanato il decreto attuativo per il via alle erogazioni.



«I testi per rendere operativo il Fondo di indennizzo dei risparmiatori (Fir) sono da ieri sera alla Presidenza del Consiglio per approvazione nell'ambito del decreto sulle misure di rilancio della crescita economica, che sarà oggetto della riunione del Consiglio dei ministri in programma domani», comunicano fonti del Mef.



Da una parte i paletti europei, dall'altra i rischi amministrativi legati alla responsabilità di esborsi economici che espongono al danno erariale. È questo il sentiero stretto che ha finora bloccato il varo del decreto attuativo, un provvedimento ministeriale, previsto dalla legge di Bilancio per rimborsare i risparmiatori truffati dalle banche. La norma originale, che è ad ampio spettro, non era gradita a Bruxelles che ha subito evidenziato come le norme europee non consentono una definizione così ampia. Inoltre, e questo è il problema amministrativo interno, non venivano identificati con chiarezza i soggetti per l'erogazione dei rimborsi, mettendo i funzionari a rischio di contestazione per danno erariale.Ora invece ci sarà una sorta di scudo per i funzionari. La norma di legge che potrebbe essere inserita nel decreto legge sulla crescita punterebbe a definire meglio alcuni aspetti delle misure per il Fondo Indennizzo Risparmiatori, alimentato con 525 milioni per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. La prima indica con chiarezza la Consap - una delle società del Tesoro - come ente erogatore. Sarebbe uno «scudo» per funzionari che decideranno il pagamento degli indennizzi, perché chi opera i rimborsi lo farebbe in forza di legge.Difficile così che possa quindi scattare l'accusa di danno erariale, temuta da qualcuno. La seconda modifica ipotizzata inserisce tra i requisiti dei componenti della commissione tecnica per l'esame e l'ammissione delle domande di indennizzo, anche quello dell'indipendenza, una novità che consente anche in questo caso di rafforzare il ruolo di chi decide. Si è valutato nei giorni passati anche l'inserimento anche di una soglia - fissata a 35mila euro di reddito e con un massimo di 100mila euro di patrimonio, come spartiacque all'accelerazione delle erogazioni.Avrebbe favorito il confronto con i guardiani di Bruxelles. Ma la norma non piace al Movimento 5 Stelle e, soprattutto, non troverebbe riscontro nella direttiva Mifid che regola il settore finanziario. Si sarebbe anche ipotizzato l'inserimento di un arbitrato, che però limiterebbe la ratio semi automatica prevista per i rimborsi dalla legge di Bilancio. Sia M5s che Lega hanno fatto del tema dei rimborsi ai truffati delle banche una battaglia politica. La norma originale prevede rimborsi differenziati tra azionisti e obbligazionisti subordinati: per i primi la percentuale dell'indennizzo è del 30% fino ad un tetto di 100mila euro per ciascun risparmiatore, per i secondi del 95% del costo di acquisto sempre fino ad un tetto di 100mila euro.Alcune norme hanno già permesso in passato il rimborso per gli obbligazionisti, tramite il fondo interbancario, ma per una quota fino all'80%. Ultima postilla: per rendere operativa la norma serviva - in base alla legge di Bilancio - un decreto ministeriale del Mef. Ora invece tra le ipotesi sul tappeto ci sarebbe quella di un'attuazione attraverso un Dpr, un decreto che passa sotto il cappello della presidenza del Consiglio.