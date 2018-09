Rottamazione bis, slittano le rate

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 6 Settembre 2018, 10:30

Più tempo per pagare le rate della rottamazione fiscale. Novità in arrivo per milioni di contribuenti alle prese con il piano di rientro agevolato dai debiti tributari. Un emendamento al decreto Milleproroghe, presentato in commissione Bilancio del Senato dal relatore, Giuseppe Buonpane, riscrive il calendario dei versamenti posticipando tutte le date fissate per le due Definizioni agevolate che consentono di chiudere i conti con le cartelle Equitalia. Se l'emendamento, come appare estremamente probabile, incasserà l'ok del Parlamento, le rate della rottamazione-bis in scadenza a settembre, ottobre e novembre scivolerebbero al prossimo 7 dicembre, mentre l'ultima rata di febbraio si allungherebbe fino a fine maggio.