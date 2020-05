Ryanair verso ripristino del 40% voli dal primo luglio: coperto il 90% delle destinazioni

Coronavirus, provano a ripartire anche le compagnie aeree messe a dura prova dalla pandemia. Lo testimoniano i dati più recenti disponibili, quelli di Iata di marzo, che attestano un crollo del traffico passeggeri del 53%. Ryanair annuncia oggi però un primo ritorno alla normalità. La compagnia a basso costo irlandese ripristinerà il 40% dei propri voli dal primo luglio. La decisione è soggetta all'abolizione delle misure restrittive sui voli all'interno dell'Ue imposte dai governi per far fronte alla pandemia di coronavirus. Attualmente oltre il 99% degli aeroplani della compagnia rimangono a terra.

La compagnia irlandese prevede di operare 1.000 voli al giorno per il 90% delle destinazioni servite prima della crisi sanitaria. Il piano, precisa la compagnia, è condizionato dall'eliminazione da parte dei governi delle restrizioni sui voli intra-europei e dall'attuazione di misure sanitarie negli aeroporti.

Pochi giorni fa il lancio per le offerte 2021. Ryanair solo pochi giorni fa aveva annunciato una serie di offerte per il 2021. Il costo dei biglietti parte da 39,99 euro per destinazioni selezionate e la low cost irlandese, prova così a lanciare un segnale positivo che fa bene al cuore, a favore di un turismo comprensibilmente in ginocchio dopo mesi di stop e restrizioni. Le mete da scegliere sono diverse e, mentre la compagnia ipotizza di non tornare a volare prima di luglio 2020 per i voli di linea, intanto conferma questa bella new. Tutte le tariffe sono soggette a disponibilità per prenotazioni fino al 17 maggio 2020 per volare dal 01/05/21 al 31/10/21. Diverse sono le alternative da scegliere. Da Milano Bergamo si può optare per Malta a 39,99 euro o Ibiza a 40,99 euro. Da Roma Fiumicino si può volare verso Ibiza a 49,99 euro e Malta a partire da 56,99 euro e da Bologna verso Ibiza il costo del volo parte da 48,99 euro, mentre da Catania verso Malta si vola a partire da 52,99 euro.

