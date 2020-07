Ryanair e coronavirus, persi 185 milioni nel primo trimestre: «Nel 2021 il traffico aereo mondiale calerà del 60%»

Conti in rosso per Ryanair che ha accusato una perdita netta di 185 milioni di euro del primo trimestre a causa della paralisi del traffico aereo per effetto della pandemia di coronavirus . La compagnia low cost, che definisce il trimestre come «il più difficile» dei suoi 35 anni di storia, non è in grado di fornire alcuna guidance per il 2021 (che si chiude a maro) che «sarà un anno molto impegnativo a causa della pandemia».