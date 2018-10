Ryanair, utile in calo: pesano scioperi e nuova policy su bagagli a mano

Lunedì 22 Ottobre 2018, 11:55 - Ultimo aggiornamento: 22-10-2018 12:57

Brutte notizie per la compagnia low cost irlandese, che ha registrato un calo dell'utile nel primo semestre a 1,15 miliardi di euro rispetto a 1,290 miliiardi di euro dello stesso periodo dell'anno precedente. Ryanair ha avuto un calo del 7% dei guadagni che si attestano a 1,20 miliardi di euro. Pesano gli scioperi dell'estate scorsa e di settembre e forse anche la nuova policy sui bagagli a mano, che non è piaciuta molto ai viaggiatori. Ha influito, anche, l'alto costo del carburante.Nonostante ciò la low cost irlandese ha realizzato il nuovo record di passeggeri trasportati: 76,6 milioni di viaggiatori. Però i biglietti sono stati venduti a prezzi più bassi: le tariffe medie sono diminuite del 3%.«Le tariffe sono in media scese del 3% mentre i ricavi ancillari sono cresciuti del 27%. Il nostro traffico, impattato ripetutamente dalla peggior estate di scioperi, è cresciuto del 6%», ha commentato l'amministratore delegato della compagnia aerea Michael ÒLeary.