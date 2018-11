Savona: «Mie dimissioni? È il sogno di qualcuno». Salvini: «Lui è asso portante del governo»

Il ministro per gli Affari Europei Paolo Savona smentisce le indiscrezioni secondo le quali avrebbe intenzione di dimettersi dal governo. È quanto si legge sul sito della Reuters, che lo ha interpellato Savona sulle voci delle sue presunte dimissioni.



«Paolo Savona è uno degli assi portanti di questo Governo», ha detto il vicepremier Matteo Salvini, ai microfoni di Sky TG24, difendendo il ruolo di primo piano del ministro degli Affari Europei che, secondo un retroscena - già smentito dal diretto interessato - avrebbe pensato alle dimissioni.



«Io oggi ho letto su un giornale che non parlo con Di Maio e ci ho parlato l'ultima volta questa mattina pochi minuti fa - ha aggiunto Salvini -, quindi lasciamo perdere i gossip, i retroscena lasciamoli ai settimanali scandalistici, quando c'è un Paese da governare».



«Sui giornali ne leggo di tutti i colori - ha proseguito il vicepremier -, faccio il giornalista quindi porto rispetto a chi fa il giornalista, però alcune cose le scopro anche su di me senza saperle. Non credo a ministri dimissionari, è un Governo che in cinque mesi ha fatto tanto, e io dico a chi ci guarda che il mio obiettivo è di fare altrettanto nei prossimi 5 anni e sono convinto che a Bruxelles torneranno a portare rispetto che devono non al Governo e a Salvini, ma all'Italia, che è un Paese fondatore dell'Europa, poi deve tornare a crescere, a sognare, a sperare, a sorridere».

Venerdì 23 Novembre 2018, 15:34 - Ultimo aggiornamento: 23-11-2018 16:31

