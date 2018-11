Morto Sergio Scarpellini: l'immobiliarista romano aveva 81 anni

Tangenti, il sistema Scarpellini: «Pagava anche da indagato»



Origini umili, "facevo il fornaretto (fornaio ndr)" ha dichiarato in una delle sue rare interviste, l'imprenditore è stato per anni una vera e propria potenza del settore immobiliare romano, comprando, vendendo costruendo ma soprattutto affittando palazzi e appartamenti alla politica. La sua società, Milano 90, è stata il simbolo di una controvers ascesa nel settore immobiliare. Per più di vent'anni, Scarpellini ha fatto affari con Palazzo Madama, Montecitorio e Campidoglio, le tre principali istituzioni alle quali ha affittato immobili ad uso ufficio a prezzi alti e considerati fuori mercato. Secondo la denuncia di alcuni partiti, in particolare Radicali e Movimento cinque stelle,negli ultimi 15 anni avrebe guadagnato 600 milioni da Camera e Senato e 15 milioni annui dal Comune di Roma. E' morto Sergio Scarpellini, imprenditore romano più volte a processo per corruzione. Scarpellini, ottantunenne, era da tempo affetto da un male incurabile e proprio a causa delle gravi condizioni di salute, dopo due perizie che ne hanno decretato l'icapacità di stare in giudizio, ha ottenuto lo stralcio della sua posizione da quella di Raffaele Marra, l'ex braccio destro del sindaco Virginia Raggi che avrebbe messo la propria funzione a disposizione dell'imprendotore già prima delle ultime elezioni comunali.

Un giro di relazioni, dicono le inchieste, pagato a suon di favori, scoperchiato dall'inchiesta che il 16 dicembre 2016 ha portato all'arresto suo e di Raffaele Marra, fino a quel momento ancora nelle grazie del sindaco Raggi e del Movimento cinque stelle. Per mantenere buoni rapporti con un dirigente comunale potente come Marra - all'epoca responsabile del dipartimento Partecipazioni e controllo - Scarpellini nel 2013 gli avrebbe fatto avere due assegni circolari da 250 mila e 117 mila euro per l'acquisto di una casa in via Prati Fiscali. Ma il rapporto tra i due sarebbe continuato anche in anni più recenti, fino alla vigilia dell'arresto. Per quei fatti il pm Barbara Zuin ha chiesto una condanna a 4 anni e mezzo nei confronti di Marra: la sentenza è attesa il 13 dicembre.

Martedì 20 Novembre 2018, 10:34 - Ultimo aggiornamento: 20-11-2018 12:53

