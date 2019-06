Un po' titoli di Stato e un po' moneta: ecco cosa sono i Minibot, il «debito parallelo» che non piace all'Ue

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 9 Giugno 2019, 08:33

Saranno simili alle banconote. Vogliono essere uno strumento per pagare i debiti della Pa alle aziende. Ma potrebbero diventare anche un'alternativa all'euro, cosa che spaventa non poco la Ue, la Bce e i mercati. Ecco tutto quello che c'è da sapere sui Minibot, lanciati dalla Lega.Come dice il nome, i Minibot sono Bot (Buoni ordinari del Tesoro) di piccolo taglio: cioè obbligazioni del valore che oscilla tra i 5 euro e 100 euro. Rispetto ai più famosi titoli di Stato i Minibot non dovrebbero avrebbero una scadenza temporale né garantire interessi. Soprattutto verrebbero stampati su una carta colorata molto simile a quelle delle banconote. Con il voluto rischio di farli confondere con l'altra moneta in circolazione, cioè l'euro.