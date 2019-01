È scontro tra Toninelli e Tirrenia: «Tariffe alte, faremo una gara»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 18 Gennaio 2019, 11:30

La campagna elettorale per le elezioni suppletive in Sardegna apre anche il fronte trasporti. Ci pensa il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli che mette subito nel mirino la Tirrenia e in particolare la gestione dell'ex compagnia pubblica da parte del gruppo che fa capo all'armatore Vincenzo Onorato. Toninelli va giù duro e spazza via in pochi minuti le convinzioni di chi riteneva proprio Vincenzo Onorato un armatore abbastanza in sintonia con le posizioni del governo gialloverde. «A luglio del 2020 - ha sottolineato Toninelli - sarà bandita la nuova gara per la continuità territoriale marittima per la Sardegna con il superamento del monopolio della Tirrenia». Il ministro dei Trasporti, come sempre, non lascia margini alle interpretazioni e la sua dichiarazione suona come un vero e proprio stop alla fusione annunciata tra Tirrenia e Moby, le due compagnie di punta di Vincenzo Onorato. Il ministro Toninelli è andato anche oltre circa la nuova convenzione. «Significa - ha detto - che sarà scritta una convenzione in cui al centro ci sono i cittadini sardi e non gli interessi di una compagnia che ha preso i soldi pubblici, tantissimi, 72 milioni, ed ha aumentato i prezzi. È una cosa sconvolgente. Purtroppo l'ho trovata in tutti i dossier, nelle convenzioni e nelle concessioni autostradali e con Tirrenia. Faremo una gara - ha sottolineato il ministro - nel luglio del 2020, e chi la vincerà dovrà rispettare delle condizioni ben precise e paritarie tra i suoi vantaggi, legittimi, di guadagno, e i vantaggi legittimi, in termini di utilità sociale per il popolo sardo».La replica di Onorato al ministro, naturalmente, non si è fatta attendere. «La sua è una dichiarazione di chi non sa e non ha preso le informazioni, pura campagna e demagogia elettorale. Per quanto riguarda il monopolio, non sa che sulle linee per la Sardegna operano altre quattro compagnie: Grandi Navi Veloci, Sardinia Ferries, Grendi e Grimaldi. Le tariffe Tirrenia inoltre non sono stabilite da noi, ma dalla convenzione firmata con lo Stato, e spesso sono ben al di sotto dei limiti fissati dalla stessa».