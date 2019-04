Scuola regionale, conti truccati: 1,4 miliardi in più a Lombardia e Veneto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Giovedì 18 Aprile 2019, 07:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il trucco c'è. E ora si vede. L'autonomia è tema centrale nell'azione di governo e non c'è dubbio che fra le 23 materie in ballo è l'istruzione la più delicata, sia dal punto di vista economico sia da quello sociale, con i sindacati che hanno organizzato uno sciopero unitario sfidando la cabala: venerdì 17 maggio. Proprio sulla scuola regionalizzata, però, si sta giocando sporco. A fare i conti - in un articolo pubblicato su «Menabò di etica ed economia» - è Gianfranco Viesti, già protagonista del dibattito con l'appello «No alla secessione dei ricchi», slogan entrato nel linguaggio anche dei sostenitori dell'autonomia.