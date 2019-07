Sergio Marchionne, un anno fa la morte: Fca gli dedica un auditorium

A un anno dalla scomparsa di Sergio Marchionne , avvenuta il 25 luglio 2018,ricorda il suo amministratore delegato con un'immagine del progetto del Science Gateway, nuovo centro per l'educazione e la divulgazione delle scienze che sarà realizzato dal Cern di, su progetto dallo studio di architettura Renzo Piano Building Workshop.La sala più grande, un, sarà infatti dedicata a Sergio Marchionne. Pensato per un pubblico di ogni età, il Science Gateway offrirà aree espositive, laboratori didattici per avvicinarsi al mondo della fisica e in generale della scienze. Il costo del Science Gateway verrà coperto da donazioni, il più consistente delle quali proviene da Fca Foundation: l'atto di donazione - pari a 45 milioni di franchi svizzeri - è stato firmato a Torino dal direttore generale del Cern, Fabiola Gianotti, e dal presidente di Fca, John Elkann. L'inizio dei lavori è programmato per il 2020 e il completamento è previsto per il 2022. Il Cern e la Fca Foundation svilupperanno inoltre un progetto per avvicinare gli studenti alle materie Stem (scienze, tecnologia, matematica): grazie anche alla consulenza della Fondazione Agnelli, un programma pilota coinvolgerà le scuole medie italiane (secondarie di I grado).