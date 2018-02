Mercoledì 14 Febbraio 2018, 17:31 - Ultimo aggiornamento: 14-02-2018 17:31

Dopo aver messo ipotizzato la messa al bando delle criptovalute a dicembre, la Corea del Sud ci ripensa e dà il via libera agli "exchange" di valute digitali per continuare a operare nella nazione, offrendo liberamente le monete virtuali. La decisione fa volare il Bitcoin, che risale oltre quota 9mila dollari, sfiorando un guadagno del 10%. Nei giorni scorsi, a seguito delle strette ipotizzate da diversi Stati e Banche centrali, la più famosa criptovaluta era scesa verso i 6mila dollari. In un video pubblicato sul sito della presidenza di Seul, il ministro per il coordinamento delle politiche governative Hong Nam-ki ha detto che il Paese si concentrerà sulla trasparenza piuttosto che sulla messa al bando degli exchange di criptovalute. "Al momento - spiega Hong - il Governo dà priorità alla trasparenza delle transazioni di valute virtuali nell'ambito delle leggi attuali", che per altro dal mese in corso impediscono account anonimi di trading.