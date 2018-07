CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Venerdì 13 Luglio 2018, 10:49 - Ultimo aggiornamento: 13-07-2018 10:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Patrizia De Luise, presidente di Confesercenti, aspetta a cantare vittoria. «Devo dire che già in campagna elettorale gli attuali vicepresidenti Di Maio e Salvini hanno preso a cuore il problema. Ma la fine della liberazione degli orari del commercio è soltanto una parte del lavoro che dobbiamo fare per aiutare le microimprese. L'ho ripetuto anche ieri mattina al ministro, il quale mi ha dato ragione». Cioè allo stesso Di Maio, che ieri - nel giorno in cui il Movimento Cinquestelle ha presentato un disegno di legge per limitare le aperture domenicali - ha voluto vedere una delegazione dell'associazione degli esercenti, che nella scorsa legislatura aveva raccolto 150mila firme per congelare una delle principali lenzuolate di Mario Monti. Il tutto, proprio mentre il sottosegretario al Lavoro, Claudio Cominardi, incontrava i Cobas, cioè sindacati di base e non i Confederali, per discutere sullo stesso tema. E tanto basta per confermare l'approccio di questo governo, più favorevole - come dimostrano anche le aperture sui voucher e sul superamento dello split payment per i professionisti - a venire incontro alle esigenze dei piccoli.I CONSENSIInfatti la fine della liberalizzazione degli orari in questo Paese piace a quasi a tutti: alla Chiesa, ai sindacati e alle associazioni datoriali dei piccoli. Protestano soltanto i grandi. Maurizio Gardini, presidente di Confcooperative, non sa se ridere o piangere: «Non pensavo che la principale emergenza fosse l'apertura dei negozi la domenica».Che la linea fosse questa l'aveva indicato proprio Luigi Di Maio in tempi non sospetti, quando circa un anno fa aveva sentenziato: «Tutti hanno il diritto al riposo, anche quelli che posseggono o gestiscono esercizi commerciali». Concetto ripetuto in questi mesi dal leader pentastellato, ma anche dal collega Matteo Salvini, ogni qualvolta i due avevano fatto capolino a un incontro con le associazioni (come Confcommercio e Confartigiani) di rappresentanza delle Pmi. La proposta, che ricalca quella di Confesercenti, prevede che i Comuni - ma non quelli turistici - possano decidere nei giorni festivi e nelle domeniche di tenere aperti non oltre il 25 per cento dei negozi per ciascun settore merceologico. Il blocco riguarda anche le vendite online. Ma soprattutto il disegno di legge dispone che la materia torna di competenza degli enti locali. Ed è questo che spaventa di più la grande distribuzione.I SINDACISpiegano da Federdistribuzione: «L'ex premier aveva legiferato perché diceva che la concorrenza è materia dello Stato centrale. Ora si torna indietro, perché far regolamentare ai sindaci sulle domeniche, vuol dire che avremmo anche a poca distanza orari a macchia di leopardo, ognuno farà quello che vuole. Poi, è chiaro che i sindaci finiranno di premiare e tutelare le aziende del territorio, a scapito dei consumatori - ogni domenica circa 12 milioni di consumatori fanno acquisti - e delle aziende che più assumono».