Lunedì 1 Aprile 2019, 19:21

Dialogo in corso tra Sirti e sindacati con un nuovo round di incontri in settimana, il 4 e il 5 aprile, dopo quelli del 21 e del 29 marzo in Assolombarda sulla procedura relativa a 833 licenziamenti su 3.692 addetti. Sirti che ritiene importante «continuare una discussione trasparente e collaborativa» ha presentato un piano sociale che propone la creazione di un percorso comune per la gestione condivisa degli esuberi strutturali annunciati e per la salvaguardia dei livelli occupazionali. Da parte loro Fim, Fiom e Uilm sottolineano i «passi avanti» fatti ma evidenziano che ci sono «ancora grossi nodi da sciogliere». Le linee guida del piano di Sirti si basano sulla volontà di minimizzare il più possibile l'impatto sui lavoratori coinvolti nel progetto attraverso l'orchestrazione di una serie di misure chiave, che includono percorsi di outplacement, programmi di riconversione professionale in altre business unit del gruppo, piani di incentivi all'esodo e utilizzo di ammortizzatori conservativi compatibili con la gestione dell'attività produttiva e con la strategia di sviluppo a lungo termine.