Sorpresa Quota 100, il Sud batte il Nord: Sicilia, Lazio e Campania in testa

Domenica 3 Febbraio 2019, 08:30

Quota 100 sembrava una misura scritta per il Nord. Dove già oggi vengono erogate il grosso delle pensioni di vecchiaia. Non a caso l'ha voluta la Lega. Invece, a guardare i numeri, proprio nelle regioni del Sud si registrano al momento più domande di pensionamento anticipato. Stando ai dati diffusi dall'Inps, su 13.792 richieste complessive, guidano la classifica la Sicilia (1.848 domande), il Lazio (1.745) e la Campania (1.477), che battono la più popolosa Lombardia (1.394). La Puglia, subito dopo, registra 1.120 richieste e precede le più ricche Toscana (828), Veneto (760), Emilia Romagna (631) e Piemonte (624). Mentre in Calabria vogliono uscire 589 lavoratori, in Basilicata 175 e in Molise 122.