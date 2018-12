Venerdì 28 Dicembre 2018, 14:51

SORRENTO - Oggi pomeriggio, alle ore 17, nella sede dell’associazione in via Luigi De Maio, i vertici di Federalberghi Penisola Sorrentina consegneranno il Premio Fedeltà a 15 lavoratori del turismo andati in pensione al termine di una carriera che li ha visti per 25 o più anni al servizio della stessa azienda o dello stesso gruppo aziendale.I riconoscimenti, promossi col sostegno dell’Ente Bilaterale Turismo Campania (Ebtc) e giunti ormai alla quinta edizione, saranno attribuiti nel corso di una cerimonia che precedera' il tradizionale brindisi di fine anno. «Esprimiamo gratitudine – sottolinea Costanzo Iaccarino, presidente di Federalberghi Penisola Sorrentina e dell’Ente Bilaterale Turismo Campania – ai lavoratori che, con impegno e dedizione, hanno contribuito al successo delle strutture ricettive e rafforzato la vocazione all’accoglienza che da sempre contraddistingue la nostra terra».