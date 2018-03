Venerdì 16 Marzo 2018, 18:08 - Ultimo aggiornamento: 16-03-2018 18:08

Nasce Cs-Centostazioni Retail e viene subito messa in vendita. Il gruppo delle Fs-Ferrovie dello Stato Italiane conferisce infatti i diritti di sfruttamento economico degli spazi commerciali e pubblicitari di cinque stazioni, tra cui quelli di Napoli Afragola che saranno pronti nel 2026, e affida a PricewaterhouseCoopers Advisory l’incarico di vendere il 100% della nuova società. Lo si legge sul sito delle Fs, secondo cui a Cs fanno capo i diritti di sfruttamento economico in esclusiva per una durata ultraventennale degli spazi commerciali e pubblicitari delle stazioni ferroviarie di Milano Porta Garibaldi, Roma Ostiense e Padova - attualmente gestiti da Centostazioni Spa - e Torino Porta Susa e Napoli Afragola, attualmente gestite direttamente da Rfi-Rete ferroviaria italiana.Gli azionisti di Cs Retail chiedono in particolare le manifestazioni di interesse a “soggetti italiani o esteri”, che negli ultimi tre esercizi abbiano realizzato un fatturato lordo annuo medio almeno pari a 70 milioni di euro, “di cui almeno 50 milioni nello specifico ambito della gestione e/o sviluppo di spazi commerciali e pubblicitari”. I soggetti interessati devono aver chiuso l’esercizio 2017 con un patrimonio netto non inferiore a 75 milioni di euro. Le manifestazioni d’interesse dovranno pervenire entro le 12 del 13 aprile prossimo. Successivamente, i soggetti “saranno invitati dall’advisor... alla successiva fase, finalizzata alla presentazione di un’offerta preliminare non vincolante”.Cs ha sulla carta circa 19mila aree commerciali a reddito, 60 negozi, ricavi pari a circa 7 milioni e una redditività lorda di 3 milioni riferiti al 2017. A regime - il 2023 per le stazioni di Milano, Torino, Padova e Roma Ostiense - la società dovrebbe contare su 26mila aree commerciali a reddito, 170 negozi, ricavi pari a circa 20 milioni e un margine operativo lordo di 10 milioni.Secondo l’agenzia Reuters, Gs-Grandi Stazioni Retail si sarebbe già fatta avanti. Nel giugno 2016 la cordata Antin Infrastructure, Icamap e Bg-Borletti Group Asset Management si è aggiudicata la gara per Gs Retail per 953 milioni. Gs Retail sembra essere dunque il compratore naturale di Cs Retail. L’asset, però, potrebbe interessare anche altri soggetti: Gs Retail ha visto in gara cordate guidate da Altarea, Lone Star e dal fondo infrastrutturale di Deutsche Bank.