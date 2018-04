Lunedì 30 Aprile 2018, 18:44 - Ultimo aggiornamento: 30-04-2018 18:44

Spinosa, società di Castel Volturno che produce e commercializza in Italia e all’estero mozzarella di bufala Dop, ha raccolto 4,5 milioni di euro grazie all’emissione di un minibond interamente sottoscritto da Impresa Italia, fondo gestito da Riello Investimenti Partners e guidato da Andrea Tomaschù e Alberto Lampertico.Il prestito obbligazionario ha struttura amortizing (cioè prevede il rimborso rateale del capitale) e scadenza il 30 marzo 2024. I proventi dell’emissione completeranno un ciclo di investimenti da circa 10 milioni di euro, iniziato nel 2015 per mettere la società nelle condizioni di soddisfare la crescente domanda. L’azienda casertana, attiva da trent’anni e di proprietà dell’imprenditore Luigi Griffo, negli ultimi cinque anni ha infatti raddoppiato il fatturato, incrementando la propria quota di export e stringendo partnership con importanti insegne della grande distribuzione.Nel 2018 Spinosa stima circa 22,5 milioni di euro di ricavi, con un margine sulla redditività lorda superiore al 10% e una quota di export in crescita.Spinosa è stata assistita da Falco & Associati per gli aspetti finanziari, societari e fiscali nel percorso di riorganizzazione avviato quattro anni fa. Lo Studio Fiordiliso & Associati ha agito in qualità di deal advisor, Deloitte si è occupata della certificazione di bilancio e delle attività preliminari di verifica e controllo contabili, Pavia e Ansaldo degli aspetti legali e Cds & Associati della due diligence contabile e fiscale. La partenopea Banca Promos, presieduta da Ugo Malasomma, ha supportato l’operazione in qualità di banca agente.