Borsa in rialzo, spread in calo ma ancora sopra quota 300

Lunedì 19 Novembre 2018, 11:04 - Ultimo aggiornamento: 19-11-2018 12:26

Avvio di settimana in calo per loBtp-Bund, che si mantiene comunque sopra la soglia dei 300 punti base. In avvio il differenziale di rendimento tra il decennale benchmark italiano e il pari scadenza tedesco si attesta a, dai 313 punti della chiusura di venerdì scorso.Piazza Affari prosegue la prima seduta di settimana positiva, ma riduce la crescita in linea con le altre Borse europee: l'indice Ftse Mib sale dello 0,6% mentre gli altri mercati del Vecchio continente ondeggiano attorno alla parità. A Parigi (indice Cac +0,1%) Renault amplia le perdite e scende del 7% dopo che il presidente dell'alleanza Nissan-Renault-Mitsubishi Motors, Carlos Ghosn, potrebbe essere arrestato in Giappone con l'accusa di violazione dei regolamentifinanziari.In Piazza Affari pesa lo stacco dell'acconto dei dividendi di Banca Mediolanum, Recordati, Tenaris e Terna e soprattutto Mediobanca, che perde oltre il 3% a 7,5 euro. Sempre in rialzo la volatile Carige (+11% a 0,0019 euro), inaumento del 3,5% Tim, fermata in asta di volatilità al ribasso Astaldi.