Spread in calo, Piazza Affari in rialzo

Martedì 22 Maggio 2018, 08:45 - Ultimo aggiornamento: 22-05-2018 09:59

Mercati ancora nervosi in vista del nuovo. Lo, termometro della fiducia degli investitori sull'Italia, è in calo ma dopo un avvio molto oscillante. Il differenziale tra i titoli decennali italiani e quelli tedeschi è scivolato in avvio a 179, punti dai 185 della chiusura di ieri, poi è volato fino a 195, per riportarsi sotto la soglia dei 180 punti. Lo spread resta ai massimi da giugno 2017. Il rendimento del titolo decennale italiano questa mattina è al 2,32%.è in leggero rialzo dopo il tonfo di ieri dovuto più che altro allo stacco del dividendo di 19 società del paniere principale. L'recupera terreno, posizionandosi a 1,181 sul. Dagli investitori arriva dunque un'apertura di credito a Lega e M5s, i cui leader hanno mandato ieri messaggi concilianti ai mercati sul loro governo.LEGGI ANCHEcon un rialzo di 20 centesimi sulla chiusura della seduta precedente. Il rendimento del Btp decennale aveva invece fatto un balzo indietro di 3 anni e mezzo toccando la soglia del 2,40%, rendimento che non vedeva da novembre 2014. «L'accordo di governo tra i due partiti più populisti ed euroscettici d'Italia, aumenta i rischi per il profilo di credito della nazione, soprattutto attraverso un allentamento fiscale e potenziali danni alla fiducia», ha detto l'agenzia di rating Fitch.è volatile nei primi scambi, ma dopo un avvio positivo l'indice guida Ftse Mib prende con più decisione la via del rialzo, anche se il guadagno resta sotto il punto percentuale. Il mini rimbalzo segue l'accordo definitivo raggiunto tra Lega e Movimento 5 Stelle sul nome del presidente del Consiglio portato al Colle, il giurista e docente universitario Giuseppe Conte. L'attesa è per le decisioni che prenderà oggi il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Tra gli indici di Eurolandia trascurata Francoforte, che resta incollata sui livelli della vigilia, nulla di fatto anche per Londra, che passa di mano sulla parità e Parigi.corre Azimut (+2,89%), con la holding di controllo Timone Fiduciaria che è pronta a stringere la presa. Bene Fca (+2%) in attesa del piano industriale l'1 giugno, assieme a Ferrari (+1,32%), in luce anche Leonardo (+1,72%) e Finecobank (+1,64%). Ben acquistata Saipem (+1,53%) grazie alla spinta del petrolio e, tra le utiliti, A2A (+1,3%). Recuperano terreno i bancari con in testa Mediobanca (+0,97%) e Unicredit (+0,91%) mentre viene venduto il Banco Bpm (-1,93%). Deboli anche Moncler (-0,41%) e Prysmian (-0,15%).compresa la borsa giapponese, che si è mossa fra alti e bassi, chiudendo poi all'insegna della cautela.a 22.981,65 punti.