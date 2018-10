Spread in rialzo, Borsa giù

Lunedì 8 Ottobre 2018, 09:24 - Ultimo aggiornamento: 08-10-2018 10:05

Resta alta la tensione sui mercati per la manovra che si appresta a varare il governo gialloverde.Piazza Affari continua a scivolare con l'indice guida Ftse Mib che cede l'1,84%. Le banche restano i titoli più bersagliati del listino milanese, dove montano i timori di nuovi aumenti di capitale. Carige, che già non rispetta i requisiti della Bce, è in asta di volatilità (-5,09%), Mps (-4,9%) scivola sotto la soglia psicologica dei due euro ad azione, a 1,91 euro, mentre Banco Bpm, tra le banche più impegnate in tema di smaltimento di npl, cede il 4,6%.Si allarga lo spread Btp-Bund. Il differenziale di rendimento tra il Btp decennale italiano e il bund tedesco dopo una fiammata oltre quota 300 punti base in apertura si colloca intorno a 297 (dai 279 di venerdì) con il rendimento dei titoli italiani che sfonda il 3,5%.L'avanzata dello spread affossa ancora una volta le banche, tra i titoli peggiori del listino: Banco Bpm cede il 3,2%, Unicredit il 3%, Intesa il 2,8%, Ubi Banca il 2,5%.L'euro intanto torna sotto quota 1,15 dollari: anche la moneta unica è appesantita dal braccio di ferro tra Roma e Bruxelles sulla manovra finanziaria, con la lettera di bocciatura dell'Ue del Documento di Economia e Finanza predisposto dal Governo di Giuseppe Conte. Ma la divisa europea paga anche il progressivo apprezzamento del dollaro sulla prospettiva di un'accelerazione mel rialzo dei tassi Usa. La moneta unica è trattata a 1,1498 (dagli 1,1524 di venerdì sera). Nelle ultime due settimane il cambio è sceso del 2,369%.