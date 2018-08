Titoli di Stato, lo spread apre in calo a 269 punti: rendimento oltre il 3 per cento

Lo spread BTP/BUND recuper in avvio grazie all'allentamento delle tensioni finanziarie in Turchia e al conseguente recupero della lira turca sui mercati valutari. Il differenziale di rendimento tra il decennale benchmark italiano (Isin IT0005323032) e il pari scadenza tedesco si attesta in avvio a 269 punti base, in calo di 10 punti rispetto alla chiusura di ieri, quando lo spread aveva toccato i massimi da fine maggio. In deciso calo anche il rendimento del BTp benchmark decennale che, dopo essersi attestato al 3,10% ieri in chiusura di seduta, scambia la momento al 3,02%, in flessione di 8 centesimi rispetto al riferimento ella vigilia.

La lira turca dunque recupera decisamente terreno dopo l'ennesimo minimo storico segnato ieri sul dollaro, con il cambio a 6,5665 in rialzo del 6%. Voci di mercato riportate dalla Bloomberg parlano di vendite di dollari contro lira turca da parte degli operatori locali, e di un cambio della valuta aiutato anche da una ripresa della liquidità.

Martedì 14 Agosto 2018, 10:59 - Ultimo aggiornamento: 14-08-2018 12:10

