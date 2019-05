Borse europee in calo, spread a 290

Le Borse europee aprono in forte calo dopo le minacce di Donald Trump di imporre i dazi al Messico. Gli investitori temono l'apertura di un nuovo fronte di tensione dopo quello con la Cina. I listini risentono anche dell'andamento del prezzo del petrolio e dei dati in calo della manifattura cinese. Avviano la seduta in rosso Francoforte (-1,34%), Madrid (-1,12%) Parigi (-0,96%), Londra (-0,89%).



E le Borse europee procedono in forte calo con le minacce di Donald Trump di imporre i dazi al Messico. Andamento negativo per il comparto dell'auto (-1,5%), finanza (-1,4%) ed energia (-1,1%). I listini del Vecchio continente risentono anche dell'andamento del prezzo del petrolio. Prosegue poco mosso l'euro sul dollaro a 1,1149 a Londra. L'indice d'area Stoxx 600 cede l'1%. In rosso Francoforte (-1,5%), Madrid (-1,2%), Parigi (-1,1%) e Londra (-1%). Soffre il comparto dell'auto con Renault (-4%), Volkswagen (-3%), Porsche (-2,5%) Continental (-2,3%), Daimler (-2,1%), Peugeot (-2%). In calo le banche con Banco Bilabo (-4%), Commerzbank (-2,4%), Credit Agricole e Barclays (-1,3%). Le tensioni commerciali incidono negativamente anche sui tecnologici con Wirecard (-9%) e Logitech (-0,8%). In positivo Nokia (+1,6%) che avrebbe dei vantaggi dalla vicenda Huawei. Giornata nera anche per i titoli legati al petrolio. In calo Total (-1,2%), Enagas (-1,2%), Shell (-0,7%) e Bp (-0,3%).

Venerdì 31 Maggio 2019, 10:56 - Ultimo aggiornamento: 31-05-2019 11:07

Lo spread tra Btp e Bund tedesco apre in netto rialzo oltre la soglia di 290 punti a 291,4 punti contro i 283 della chiusura di ieri. Il rendimento del titolo decennale italiano sale al 2,73%.