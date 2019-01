Starbucks sbarca a Roma: due sedi in autunno, la prima ai Musei Vaticani

Dopo Milano, Starbucks arriva anche a Roma. In autunno la celebre catena di caffetteria americana aprirà la sua prima sede nella zona dei Musei Vaticani. Lo conferma la stessa azienda, spiegando che è in programma anche un altro punto vendita, sempre nella Capitale e sempre in autunno, ma in una zona ancora top secret.Secondo quanto si apprende, infatti, si starebbero cercando i locali più adatti ad ospitare lo store made in Usa. La zona dei Musei Vaticani era già finita nella bufera in seguito alla decisione di un altro grande marchio americano, McDonald's, di approdare al di là del Tevere, in un tipico rione capitolino che era rimasto ancora «incontaminato» dalle catene commerciali d'oltreoceano nel settore della ristorazione.