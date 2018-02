Statali, arretrati sul conto giovedì: «Sui cedolini da 370 a 712 euro»

Arretrati in arrivo per i dipendenti della Pubblica Amministrazione: arriverà giovedì prossimo l'una tantum, dai 370 ai 712 euro, dovuta ai 250 mila dipendenti delle funzioni centrali dello Stato. A comunicare la data per l'esigibilità della somma è il portale NoiPa che gestisce le retribuzioni del personale nel pubblico. Il rinnovo contrattuale copre il triennio 2016-2018, quindi sono stati già maturati gli aumenti di due anni e due mesi.



Sul sito si legge: «Giovedì 1 marzo è la data di valuta per l'accreditamento degli arretrati derivanti dagli incrementi degli stipendi tabellari mensili lordi previsti dal contratto nazionale di lavoro 2016-2018 del comparto Funzioni centrali (ex comparto Ministeri, Agenzie fiscali, Enti pubblici non economici, Enti ex art.70)». E ancora, «si ricorda che l'effettiva disponibilità delle somme sui conti correnti può avvenire nell'arco dell'intera giornata, in relazione alle diverse modalità operative degli istituti bancari». Comunque il cedolino speciale con la somma è già visibile (era previsto per fine mese). Sul conto sarà, invece, caricato dopodomani.

Martedì 27 Febbraio 2018

