Contratti, firmato l'accordo per 467 mila dipendenti di Regioni e Comuni

È stato firmato nella notte, dopo quasi dieci anni di attesa, l'accordo preliminare per il rinnovo del contratto nazionale per il comparto delle Funzioni Locali. Il nuovo contratto - afferma in una nota Federico Bozzanca, segretario nazionale della Fp Cgil Funzioni Locali - prevede «una ulteriore categoria economica per ogni area, la definizione delle sezioni speciali per la Polizia Locale, la previsione della costituzione della sezione per il settore educativo, nonché un rinvio per poter rivedere il sistema di classificazione. Inoltre rimane la normativa di miglior favore sul turno festivo infrasettimanale». Quanto alla Polizia Locale, precisa la segretaria generale della Funzione Pubblica Cgil «viene dato inoltre più valore alle lavoratrici e ai lavoratori del comparto grazie all'introduzione di un'identità di funzione collegata ai gradi». Tra gli obiettivi raggiunti, aggiunge Bozzanca, c'è «l'erogazione, per il 2018, degli aumenti retributivi di 85 euro mensili medi alle categorie del comparto delle Funzioni locali, nonché un incremento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa ed una rivalutazione del sistema indennitario. Non solo, è stato realizzato un reale e visibile aumento dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori con un avanzamento complessivo degli istituti del rapporto di lavoro: permessi, congedi, ferie, malattia, ecc. Le ferie potranno essere sospese in caso di lutto e, in via sperimentale, potranno essere fruite a ore». Per concludere, commenta Bozzanca «più materie andranno alla contrattazione integrativa, dando finalmente più potere alle Rsu».

Mercoledì 21 Febbraio 2018, 12:56 - Ultimo aggiornamento: 21-02-2018 16:37

© RIPRODUZIONE RISERVATA