Statali, scontro sulle pensioni. Salvini: «prime uscite a luglio»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Sabato 22 Dicembre 2018, 09:38 - Ultimo aggiornamento: 22-12-2018 10:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

C'è anche il saldo e stralcio nelle ultime bozze del maxi-emendamento, che il governo dovrebbe presentare oggi in Senato in forma definitiva: se la norma sarà confermata, i cittadini con Isee (indicatore di situazione economica equivalente) fino a 20 mila euro potranno liberarsi dei debiti tributari e fiscali pagando al massimo il 35 per cento di quanto dovuto, senza. Si tratta di una misura che faceva parte del programma elettorale della Lega, voluta in particolare dall'attuale sottosegretario alle Infrastrutture...