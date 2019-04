Per tre dipendenti pubblici che vanno in pensione con quota 100, ci sarà una nuova assunzione. L'ipotesi del turnover al 35% nella pubblica amministrazione, è contenuta nel Def in preparazione. Riguarderebbe solo il 2019 a fronte delle uscite aggiuntive con quota 100 che la stessa bozza del provvedimento calcola in circa centomila. Quindi le assunzioni si fermeranno a 35.000. Nella bozza si ricorda che le assunzioni potranno avvenire a partire dal quarto trimestre, visto il blocco delle assunzioni fino a metà novembre stabilito con la manovra. Nei due anni successivi, il numero previsto di fuoriuscite di lavoratori pubblici sarà di poco superiore a 110 mila unità e il turn over vicino al 100%.

Martedì 9 Aprile 2019, 16:48 - Ultimo aggiornamento: 09-04-2019 16:50

