Stop lampade alogene, scatta l'obbligo delle luci a led

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Venerdì 24 Agosto 2018, 08:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dal prossimo primo settembre, le lampadine alogene verranno rimosse dal mercato europeo, obbligando così i cittadini dei vari Stati membri a installare le ormai note luci a Led, più costose delle prime ma più efficienti e dalla durata maggiore. Una sostituzione già prevista nel 2015, poi rinviata all'autunno del 2018 dalla Commissione europea per permettere una graduale rimozione delle lampade alogene ormai considerate inefficienti. Già nel 2009 erano state eliminate le lampadine a incandescenza, considerate obsolete, proprio per passare alle alogene. Poi, nel 2015, si è deciso per il passaggio da quest'ultime alla nuova tecnologia Led per diminuire il consumo energetico dei vari paesi e abbattere l'emissione di carbonio.