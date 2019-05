CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 31 Maggio 2019, 09:41

Al Sud calano gli investimenti e aumenta il numero delle piccole e grandi opere bloccate. Soltanto l'Anas - il maggiore spender nell'area - ha segnalato in un rapporto inviato alla commissione trasporti della Camera che nel Mezzogiorno ha dovuto rinviare al prossimo biennio l'avvio di 115 cantieri per un valore di 9,493 miliardi di euro. Parliamo del 60 per cento dei 16,371 miliardi che il gestore stradale impegna su tutto il territorio nazionale. Soldi già stanziati, che però non si riescono a spendere per una lista infinita di intoppi burocratici che vanno dalla condivisione dei progetti con gli enti locali, la necessità di approfondimenti tecnici fino a ritardi nella presentazione dei pareri tecnici o allungamenti dei tempi nell'iter autorizzativo.