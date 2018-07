Su Amazon sbanca il made in Italy della Campania

Domenica 15 Luglio 2018, 13:36 - Ultimo aggiornamento: 15-07-2018 13:37

Dagli abiti in pelle alla piccola gioielleria fino agli arredi effettuati attraverso il riciclo dei più disparati materiali. Oggetti effettuati rigorosamente da artigiani e lanciati sulla vetrina dell'e-commerce di Amazon. La svolta dell'hand made e delle piccole medie imprese che nel giro di due anni hanno creato posti di lavoro (tremila sono nel Sud, altri 7mila in tutta Italia) e triplicato i fatturati. Una vetrina tutta particolare alla quale si può accedere solo a certe condizioni: i prodotti devono essere artigianali, lavorati in Italia ed essere realizzati in quantità limitate.MADE IN CAMPANIALa vetrina Made in Italy Campania è stato lanciata a fine novembre 2016, offre 12.000 prodotti e ha un peso del 10% sulla piattaforma di tutti i venditori presenti nello store del Made in Italy.Nel primo semestre del 2018 le vendite dei prodotti artigianali campani hanno avuto una crescita del 70% rispetto al 2017 e il trend, dati alla mano - spiegano da Amazon - promette bene.Una prima conferma al boom di interesse verso i prodotti nostrani la si avrà con molta probabilità domani in occasione del Prime Day (parte alle 12 e dura 36 ore) dove verranno proposti i prodotti in offerta per i clienti «Prime». Dagli Stati Uniti, Regno Unito, Spagna, Messico, Giappone, India, Italia, Germania, Francia, Cina, Canada, Belgio, Austria e quest'anno Australia, Singapore, Paesi Bassi e Lussemburgo, possono trovare offerte numerosi prodotti. Per made in Italy i paesi dove si potranno effettuare gli ordini nella vetrina degli artigiani della Campania e nazionali sono Francia, Germania, Regno Unito e Giappone alla vetrina degli artigiani campani e nazionali. Nel 2017 sono stati ordinati 40 milioni di articoli da piccole e medie imprese e da artigiani.I CASII virtuosi dell'e-commerce sono diversi. Ma vale la pena di raccontare la storia di Matteo D'Arienzo, azienda che produce capi in pelle. Dalla piccola realtà locale di Solofra (AV) fino alla serie televisiva Gomorra, l'abbigliamento in pelle di D'Arienzo è diventato bestseller di Handmade su Amazon.it e anche quest'anno si prepara a partecipare da protagonista al Prime Day. Nel 1991 D'Arienzo fonda l'omonima azienda: probabilmente non immaginava che nel giro di circa vent'anni la sua azienda sarebbe diventata leader nella produzione e nella commercializzazione dell'abbigliamento in pelle, 100% Made in Italy. Ricercata in Italia e all'estero: dalla concia chilometro zero fino a designer e laboratori di artigiani interni, tutti i capispalla vengono realizzati prestando massima attenzione alla qualità e al dettaglio. Un must per i clienti esteri.È sempre di Solofra un'altra azienda che su Amazon ha ottenuto un grande successo. Donato Pirolo, 27 anni, nel 2013 fonda Pellein, che produce abbigliamento e piccoli accessori in pelle. Nel 2014 Donato incontra Amazon. «Avevamo bisogno di fare il salto, di raggiungere un pubblico più vasto. La Logistica di Amazon ci ha permesso di arrivare ovunque in pochissimo tempo. Da cliente e da imprenditore è il massimo». Il passo successivo è il posizionamento dei capi Pellein nella vetrina online Made in Italy. «È stata un'occasione unica, per noi si sono aperti scenari impensabili: clienti in Europa, Stati Uniti, Giappone».Ci sono anche dei giovani orafi. Nel 2014 una Juri e Lydia fondano la Padre Nostro Gioielli. Sono di Frattamaggiore. CREANO Una piccola realtà caratterizzata da creazioni orafe di forte impatto emotivo: «chiama angeli», angeli e bambini. «Dopo avere iniziato a commercializzare i nostri prodotti su Amazon, - spiega Juri Tortora - abbiamo registrato un aumento del 60% delle vendite» e contiamo di espanderci nei prossimi due anni.