Sud, cresciuto il divario con il Nord

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Venerdì 14 Dicembre 2018, 11:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La ricchezza media di un abitante delle regioni meridionali è poco più di metà di quella dichiarata da chi risiede nel Nordovest: 18,5mila euro annui contro 35,4mila. Il livello del Pil pro capite è inferiore del 45% rispetto a quello del Centro-Nord in crescita dal 44,1% nel 2016. Sotto il Garigliano si spendono per i consumi base 13,3mila euro all'anno contro i 20,4mila del Nordovest. Soprattutto questo stato di cose ha costretto nell'ultimo ventennio 1.174.000 persone ad emigrare da una parte, quella più povera, all'altra, quella più ricca, del Paese. A fare questa fotografia è stata l'Istat, che segnala però anche le performance delle aree come la Campania (+1,6 per cento il suo Pil nel 2017) che meglio di altre hanno saputo ottimizzare investimenti pubblici e privati. Ma, finita la crisi, il Settentrione è ripartito a tassi di più o meno europei, il Meridione no.