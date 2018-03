Giovedì 29 Marzo 2018, 20:18 - Ultimo aggiornamento: 29-03-2018 20:18

Sono venti i migliori distretti italiani per performance di crescita e redditività nel 2017 e solo tre di questi si trovano al di sotto del Garigliano: due pugliesi e uno campano. Lo si legge nel decimo rapporto annuale sull'economia e la finanza dei distretti industriali di Intesa Sanpaolo, che ha analizzato per l'occasione 72mila aziende di 153 distretti da Nord a Sud.Dal documento si evince che solo il distretto della meccatronica barese, quello dell'olio e della pasta barese e quello della mozzarella di bufala campana riescono a mantenere il ritmo delle migliori aree industriali d'Italia, collocandosi rispettivamente in decima, diciannovesima e ventesima posizione. In una scala da zero a cento il primo riesce a conquistare 67,9 punti, mentre gli altri due si attestano a 60,8 e 60,7 punti. Ben più distanti le prime tre posizioni, tutte al di sopra degli 80 punti, occupate nell'ordine dal distretto dell'occhialeria di Belluno (82,2), della gomma del Sebino bergamasco (81,5) e del prosecco di Conegliano-Valdobbiadene (80,3).L'unica nota positiva per cui il Sud si distingue nel panorama nazionale sono i giovani. «Il territorio ha una buona capacità di rinnovare il proprio tessuto produttivo - spiega il rapporto -: nei distretti un'impresa su dieci è gestita da under 35, con punte del 15,5% nel Mezzogiorno».In sintesi, l'analisi rivela che i distretti sono protagonisti della ripresa in corso. Nel biennio 2016-17 il fatturato e i margini unitari delle imprese distrettuali hanno toccato nuovi record. Spiccano quelli agroalimentari e della meccanica. Tra il 2008 e il 2017 i distretti hanno registrato una crescita pari al 13%, a fronte del più 8,7% delle aree non distrettuali. Per il 2018-19 si prospetta un'accelerazione della crescita del fatturato (più 5,8% cumulato), trainata nuovamente dai mercati esteri, in presenza di una domanda interna che rimane sostenuta, con un maggior ruolo per i beni di investimento. Alla base del successo c'è una crescente diffusione di marchi, brevetti e certificazioni di qualità e una maggiore proiezione internazionale.