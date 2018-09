Sud, pericolo Iva: in caso di aumento Pil in frenata all'1%

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 27 Settembre 2018, 07:30

Il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, continua a smentire aumenti dell'Iva. Ma se il governo davvero decidesse di intervenire sul balzello, anche in maniera selettiva sulle aliquote più basse, i consumi al Sud si congelerebbero in un baleno. A lanciare l'allarme è Confcommercio, attraverso una stima effettuata per il Mattino da Mariano Bella, il capo dell'ufficio studi dell'associazione guidata da Carlo Sangalli. Soprattutto l'economista, valutando le tendenze e le misure di cui si discute in manovra, vede nero per il Mezzogiorno nel prossimo futuro, dopo il +1,4 per cento del Pil registrato lo scorso anno. Sia nel 2018 sia nel 2019 l'area perderà quattro decimali. Sono quasi 3 miliardi di ricchezza per un'area già in ritardo. Spiega Bella: «Rispetto alle stime di febbraio-marzo 2018, che indicavano nel confronto con le previsioni allora prevalenti nella business community una ripresa già più debole, il rallentamento economico in atto suggerisce una revisione al ribasso per un decimo di punto su Pil e consumi, tanto nell'anno in corso quanto per il 2019». Non più il già risicato +1,1 previsto in primavera, ma un ancora più preoccupante +1%. Secondo Bella, «la progressiva perdita di vivacità dell'attività economica, dei consumi e della fiducia di famiglie e imprese appare, al momento diffusa, sul territorio meridionale; si stima, infatti, una dinamica più contenuta sia della domanda interna sia delle esportazioni». E il +1% è un dato più negativo di quanto il numero in sé faccia pensare. «Inanellare un'altra performance debole vuol dire acuire la distanza dal resto del Paese. Non sono sufficienti anni accidentalmente positivi qua e là. Per intenderci, il Mezzogiorno dovrebbe crescere per dieci anni il doppio del Nord per riempire il gap che divide l'area ricca e l'area povera del Paese. Proprio per questo si deve continuare sulla strada degli investimenti».