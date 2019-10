Sud, si lavora alla grande banca

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 1 Ottobre 2019, 08:14

Il risiko bancario nel Mezzogiorno, invocato a più riprese dalla Banca d'Italia, inizia a prendere forma. Diventa infatti «concreta», secondo fonti finanziarie, «l'ipotesi di aggregazione tra diversi istituti di credito meridionali». Gli istituti in questione, secondo le stesse fonti, sono la Banca Popolare di Bari in veste di soggetto aggregante (per le sue maggiori dimensioni rispetto agli altri), la Popolare di Puglia e Basilicata e tre «prede» napoletane: Banca Regionale di Sviluppo, Banca del Sud e la Popolare Vesuviana. Il polo che ne deriverebbe avrebbe oltre 400 sportelli, quasi quattromila dipendenti e più di 17 miliardi di euro di attività.