Tatuatori e giardinieri, il mercato del lavoro in Campania è tutto per loro

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Martedì 1 Maggio 2018, 08:00 - Ultimo aggiornamento: 01-05-2018 08:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Secondo la fotografia scattata da Unioncamere e Infocamere in Italia tra i mestieri artigiani c'è ancora molto spazio per tatuatori e giardinieri. E seppure in cinque anni per effetto della crisi sono spariti 110 mila artigiani, con pesanti ripercussioni soprattutto nell'edilizia, ci sono ancora mestieri che resistono in questo segmento occupazionale, dalle agenzie per il disbrigo delle pratiche, ai meccanici industriali, sarti per cerimonie, panettieri e pasticcieri. Non è dato conoscere, purtroppo, i dettagli provincia per provincia, ma non si è lontani dal vero se si osserva che molte di queste attività, soprattutto agroalimentari o del food fanno parte anche delle esperienze di auto imprenditorialità nate a Napoli e in Campania attraverso Garanzia giovani. Le imprese messe su dai neet hanno permesso alla Regione di occupare stabilmente il primo posto in assoluto in Italia in questa speciale classifica. Si va dai pizzaioli ai tappezzieri, ai meccanici per auto, infatti, nell'elenco delle aziendine nate negli ultimi mesi grazie all'impegno dell'assessorato regionale al lavoro guidato da Sonia Palmeri. Non sono, è bene chiarirlo subito, grandi numeri ma il fatto che l'Italia del self employment inizi dalla Campania non è un segnale trascurabile o comunque giustificabile solo come effetto della pesante contrazione occupazionale creata da sette anni di durissima crisi economica. Chi vuole mettersi in proprio, sfruttando gli incentivi previsti dall'Ue e dalla Regione non è più ormai la classica goccia nell'oceano. E anche il fatto che la maggior parte delle domande per partecipare a Resto al Sud, il piano varato dal governo per incentivare l imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno, provengano dalla Campania lo conferma ulteriormente.