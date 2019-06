Mercoledì 19 Giugno 2019, 12:33

La special purpose acquisition company TheSpac, veicolo finanziario che ha raccolto dei fondi quotandosi sul mercato Aim di Borsa Italiana, in cerca di una Pmi meridionale con ottime potenzialità di sviluppo per sostenerne il percorso di crescita.Promossa dagli imprenditori Marco Galateri e Vitaliano Borromeo, assieme all’avvocato Giovanni Lega, TheSpac ha raccolto 60 milioni di euro con la quotazione quotandosi. L’identikit è già ben definito: i promotori cercano un’impresa con un equity value tra i 70 e i 200 milioni di euro, una spiccata propensione all’internazionalizzazione e un chiaro programma di crescita, per linee interne o tramite acquisizioni. Un profilo che corrisponde a quello di tante imprese del Sud, che nel corso della ricerca dei promotori si sono rivelate realtà dal grande potenziale di crescita senza nulla da invidiare alle colleghe del Nord, spiegano fonti vicine al veicolo. D’altronde, ribaltando il punto di vista tradizionale che spesso colloca il Meridione al centro del dibattito pubblico solo per i suoi problemi, è stato proprio il Mezzogiorno a trainare la crescita del tessuto imprenditoriale del Paese lo scorso anno, osservano le stesse fonti, ricordando che la Campania è risultata tra le Regioni che ha registrato la crescita di Pil più alta d’Italia negli ultimi anni.