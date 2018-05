Lunedì 7 Maggio 2018, 20:45 - Ultimo aggiornamento: 07-05-2018 20:45

Il consiglio di amministrazione di Tim si è riunito oggi, per la prima volta dopo il rinnovo deliberato dall’ssemblea dei soci, nominando Fulvio Conti presidente e Amos Genish amministratore delegato della società.Con decisione assunta all’unanimità (astenutisi soltanto gli interessati rispetto alla propria nomina), è stato definito il nuovo assetto delle deleghe. Al presidente le attribuzioni da legge, statuto e documenti di autodisciplina. All’amministratore delegato, in sintesi, tutti i poteri necessari per compiere gli atti pertinenti all’attività sociale, a eccezione dei poteri riservati per legge, statuto al consiglio di amministrazione. Al responsabile della security Stefano Grassi la delega temporanea per la gestione di tutti gli asset e le attività strategici rispetto alla sicurezza e alla difesa nazionale o in relazione ai quali siano comunque richiesti il nulla osta sicurezza e la cittadinanza italianaLa nomina del delegato alla sicurezza è temporanea, nelle more dell’interlocuzione con il Comitato di coordinamento presso la Presidenza del Consiglio dei ministri in vista della definizione di un assetto “finale” della materia.“Sono molto orgoglioso della fiducia che mi hanno voluto dimostrare tutti i consiglieri - ha commentato Conti -. Abbiamo oggi confermato la nostra piena fiducia in Genish e alla sua squadra di manager, che sosterremo nell’implementazione del piano industriale 2018-2020. Il mio è un impegno di lungo termine, che unito a quello di Genish e alla sua comprovata esperienza nel settore, ha come obiettivo far crescere il gruppo creando valore per tutti gli stakeholder e i nostri azionisti”.“Desidero ringraziare il nuovo consiglio per avermi confermato la fiducia alla guida dell’azienda - ha aggiunto Genish -. Ribadisco il mio impegno di lungo termine nel percorso di trasformazione del gruppo, volto a riportare l’azienda a giocare un ruolo di leader nel panorama internazionale. Siamo sulla strada giusta, con il team migliore e con il supporto del nuovo consiglio possiamo continuare il percorso di implementazione della strategia DigiTim, che sta già dando i suoi frutti, massimizzando la creazione di valore di cui questa azienda è capace”.Il consiglio di Amministrazione ha proceduto poi all’accertamento del possesso dei requisiti d’indipendenza dei consiglieri Alfredo Altavilla, Massimo Ferrari, Paola Giannotti de Ponti, Luigi Gubitosi, Paola Bonomo, Maria Elena Cappello, Lucia Morselli, Dante Roscini, Rocco Sabelli, Marella Moretti, Michele Valensise e Giuseppina Capaldo. Il consiglio di Amministrazione ha ritenuto di confermare la qualifica di consigliere indipendente anche in capo a Conti.