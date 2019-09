Tim, si è dimesso il presidente Fulvio Conti

Giovedì 26 Settembre 2019, 18:19 - Ultimo aggiornamento: 26-09-2019 18:37

Il presidente di Tim si è dimesso. Fulvio Conti ha lasciato il suo posto con effetto immediato. Il Cda si è riconvocato il 21 ottobre per decidere sulla sua sostituzione a valle della reintegrazione dell'organo. Nel frattempo, come da Statuto, le funzioni di presidenza saranno svolte dal consigliere più anziano Michele Valensise.Il Consiglio di amministrazione si era riunito oggi, per la prima volta dopo la pausa estiva, per un aggiornamento sullo stato dei principali dossier. «Nel corso dei lavori, sono state accolte le dimissioni» spiega una nota. Conti ha detto «di ritenere esaurito il proprio mandato, alla luce della raggiunta stabilità nel funzionamento del board e di un rinnovato impegno nella creazione di valore sostenibile per tutti gli stakeholder della società».LEGGI ANCHE --> Tim, Conti: sto valutando di fare un passo indietro All'uscita dalla riunione quindi Conti non era più presidente ma, se le dimissioni sono state immediate - anche se non impreviste - per la sostituzione ci vuole più tempo. «Avverrà come da regole di autodisciplina - ricorda Tim - che attribuiscono al Comitato per le nomine e la remunerazione la responsabilità di svolgere un'istruttoria per la sostituzione di un amministratore indipendente. Nel frattempo, come da Statuto, le funzioni di presidenza saranno svolte dal Consigliere Valensise, in qualità di Consigliere più anziano».